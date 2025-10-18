ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة

كشف الفنان ماجد الكدواني عن كواليس عمله الجديد «فيها إيه يعني»، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم حالة مختلفة تجمع الرومانسية والعاطفة والإنسانية.

وقال الكدواني خلال لقائه ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد إن فريق العمل وجد فرصة لتقديم قصة عاطفية وإنسانية لم تُقدم منذ فترة، معربًا عن أمله أن تصل هذه المشاعر إلى قلوب الجمهور.

وأشاد الكدواني بالنجمة غادة ووصفها بأنها «ممثلة رائعة وإنسانة عظيمة، قلبها طيب جدًا، وحساسة بطريقة تجعل كل من يعمل معها يقدّم أفضل ما عنده».

وأضاف الكدواني أن شخصية الجد ستكون محورية في العمل، مؤكّدًا أن الدور يجمع بين الجد، الأب، الصديق، والحبيب في آن واحد، مما يمنحه عمقًا مختلفًا ومشاعر متنوعة.

ووصف ماجد الكدواني شخصية «صلاح» بأنها قريبة من الجمهور لأنها تعكس حياة الناس العادية، وهو ما يراهن عليه أن يلقى صدى لدى المشاهدين.

