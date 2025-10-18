ارتفاع قتـ لى الفيضانات في المكسيك إلى 72 شخصا و48 مفقودا

أعلنت السلطات المكسيكية ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 72 شخصا ؛ فيما لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.



وكانت الأمطار والفيضانات في المكسيك أدت خلال الأيام الماضية إلى مقتل 64 شخصا على الأقل وفقا للهيئة الوطنية للحماية المدنية فيما تواصل القوات المعنية بالإنقاذ للوصول للضحايا وإغاثة المتضررين.

ومن جانبها ؛ قالت منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكيث ألثوا ، أن الضحايا سجلوا فى ولايات فيراكروز ، وإيدالجو ، وبويبلا وكيريتارو، مشيرة إلى أن هناك 65 شخصا مفقودين حتى الآن فى ولايات ايدالجو وبويبلا.

وحدثت الفيضانات بسبب العاصفة المدارية “رايموند” التى تشكلت قبالة سواحل جيريرو .

كما تم إنشاء 146 مركز إيواء مؤقت في الولايات الخمس الأكثر تضررا، لتوفير المأوى والخدمات الأساسية والطعام والرعاية الصحية لما يقرب من 5500 شخص.



وفي ولاية بويبلا وحدها، هناك أكثر من 30 ألف متضرر، و16 ألف منزل تضرر بدرجات متفاوتة، بينما تضررت 38 بلدية بشدة، وانقطعت الاتصالات عن 91 منطقة محلية، أما في فيراكروز، فتقدر السلطات تضرر نحو 30 ألف منزل، فيما لجأ أكثر من 2800 شخص إلى 50 مركز إيواء مؤقت.



وأظهرت الصور التي نشرها الجيش المكسيكى أظهرت عمليات إجلاء للسكان عبر قوارب مطاطية، ومنازل غمرها الطين بالكامل، وعناصر الإنقاذ وهم يسيرون بصعوبة في شوارع غمرتها المياه حتى الخصر.



من جانبها، بدأت الرئيسة كلوديا شينباوم جولة ميدانية في المناطق الأكثر تضررًا، واستهلت زيارتها من مدينة هواوتشينانجو فى ولاية بويبلا، مؤكدة أن حكومتها لن تترك أحدًا دون مساعدة، وأعلنت عن بدء تنفيذ إحصاء شامل للأضرار لتحديد حجم الدعم المطلوب للأسر المنكوبة.



وأضافت أن لجنة الطوارئ حالة انعقاد دائم لمساعدات مالية ومادية لإعادة إعمار المنازل المتضررة واستعادة الحياة تدريجيا فى المناطق المنكوبة.