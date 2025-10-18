قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع قتـ لى الفيضانات في المكسيك إلى 72 شخصا و48 مفقودا

فيضانات المكسيك - أرشيفي
فيضانات المكسيك - أرشيفي
محمود نوفل

أعلنت السلطات المكسيكية  ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 72 شخصا ؛ فيما لا يزال 48 شخصا في عداد المفقودين.


وكانت الأمطار والفيضانات في المكسيك أدت خلال الأيام الماضية إلى مقتل 64 شخصا على الأقل وفقا للهيئة الوطنية للحماية المدنية فيما تواصل القوات المعنية بالإنقاذ للوصول للضحايا وإغاثة المتضررين.

ومن جانبها ؛ قالت منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكيث ألثوا ، أن الضحايا سجلوا فى ولايات فيراكروز ، وإيدالجو ، وبويبلا وكيريتارو، مشيرة إلى أن هناك 65 شخصا مفقودين حتى الآن فى ولايات ايدالجو وبويبلا.

وحدثت الفيضانات بسبب العاصفة المدارية “رايموند” التى تشكلت قبالة سواحل جيريرو .

كما تم إنشاء 146 مركز إيواء مؤقت في الولايات الخمس الأكثر تضررا، لتوفير المأوى والخدمات الأساسية والطعام والرعاية الصحية لما يقرب من 5500 شخص.


وفي ولاية بويبلا وحدها، هناك أكثر من 30 ألف متضرر، و16 ألف منزل تضرر بدرجات متفاوتة، بينما تضررت 38 بلدية بشدة، وانقطعت الاتصالات عن 91 منطقة محلية،  أما في فيراكروز، فتقدر السلطات تضرر نحو 30 ألف منزل،  فيما لجأ أكثر من 2800 شخص إلى 50 مركز إيواء مؤقت.


وأظهرت الصور التي نشرها الجيش المكسيكى أظهرت عمليات إجلاء للسكان عبر قوارب مطاطية، ومنازل غمرها الطين بالكامل، وعناصر الإنقاذ وهم يسيرون بصعوبة في شوارع غمرتها المياه حتى الخصر.


من جانبها، بدأت الرئيسة كلوديا شينباوم جولة ميدانية في المناطق الأكثر تضررًا، واستهلت زيارتها من مدينة هواوتشينانجو   فى ولاية بويبلا، مؤكدة أن حكومتها لن تترك أحدًا دون مساعدة، وأعلنت عن بدء تنفيذ إحصاء شامل للأضرار لتحديد حجم الدعم المطلوب للأسر المنكوبة.


وأضافت أن لجنة الطوارئ حالة انعقاد دائم لمساعدات مالية ومادية لإعادة إعمار المنازل المتضررة واستعادة الحياة تدريجيا فى المناطق المنكوبة.

المكسيك فيضانات قتلى الفيضانات العاصفة المدارية رايموند الجيش المكسيكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

فيديو

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد