لعبة ترامب الخفية في حرب أوكرانيا.. هل يزود كييف بصواريخ "توماهوك"؟
الثقافة: تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس نفس الموعد سنويا يجسد تفوق الحضارة المصرية
واشنطن.. الإغلاق الحكومي يهدد بتسريح 80% من موظفي الأمن النووي بوزارة الطاقة
أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025
نادي نجيب: تراجع ملحوظ في أسعار الذهب لهذا السبب
محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات وقطع الغيار المستوردة
ليس مصريا.. تعليق عمرو أديب على حضور 3 ملايين مواطن مواد السيد البدوي
تعرض زوجة الشهيد عادل عبدالحميد لحادث سير بعد انضماها للقائمة الوطنية
عاوز تتشهر لوحدك .. سبب اتصال الرئيس مبارك بـ محمد صبحي
استشارية: المرأة تمر بعد الانفصال بحالة من الارتباك العاطفي
أخبار العالم

استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل

ميرنا محمود

كشف  الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، عن استشهد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم لمدينة غزة.  أثناء محاولتهم العودة إلى منزلهم في حي الزيتون.

وكتب “أبو إلياس” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: يا مثبت العقل والدين عائلة مسحت من السجل المدني.

و تابع : مكونة من 11 فرد جميعهم إرتـ،.قـ.9.ا إلى الله مظلومين

و أضاف : بعد قـصـفهـم اثناء عودتهم لبيتهم في حي الـ.زيـ.تـ.9.ن.

علي الجانب الاخر أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير إسرائيلي آخر مساء اليوم حيث  ستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل.

وشدد قاسم في تصريحات على أنه سيظل مطلوبًا من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي وعدم  إدخال المساعدات الكافية لأهالي القطاع.

وكان متحدثون باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلنوا  أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم نعش رهينة مفقود”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يرغب في التصرف بحذر، وانتظار تسليم الهوية الرسمية للعائلات أولاً، مشيرة إلى أن حماس مطالبة بالالتزام بالاتفاق، وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة الرهائن المفقودين".

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

الهيئة الوطنية للانتخابات

استعلم عن لجنتك الانتخابية وموقعها من خلال موقع وتطبيق الوطنية للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

نشرة المرأة والمنوعات

نشر المرأة والمنوعات | الفرق بين البيض البني والأبيض وأيهما أفضل صحيا؟.. ناقد موضة يعلق على فستان نيللي كريم في افتتاح مهرجان الجونة

شاتوه كراميل

مختلف ولذيذ.. طريقة عمل شاتوه الكراميل بالخطوات

بالصور

فستان لافت.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بظهورها في مهرجان الجونة

ريم مصطفى

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

نجلاء بدر

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري

دخل محمد صلاح لعام 2025

محمد صلاح في المركز السابع عالميًا بدخل يبلغ 55 مليون دولار لعام 2025

نجوى إبراهيم

نجوى إبراهيم تتعرض لحـــ.ـادث في أمريكا وتخضع لجراحة دقيقة

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

