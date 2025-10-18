استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل

كشف الصحفي الفلسطيني خليل أبو إلياس، عن استشهد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم لمدينة غزة. أثناء محاولتهم العودة إلى منزلهم في حي الزيتون.

وكتب “أبو إلياس” عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: يا مثبت العقل والدين عائلة مسحت من السجل المدني.

و تابع : مكونة من 11 فرد جميعهم إرتـ،.قـ.9.ا إلى الله مظلومين

و أضاف : بعد قـصـفهـم اثناء عودتهم لبيتهم في حي الـ.زيـ.تـ.9.ن.

علي الجانب الاخر أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير إسرائيلي آخر مساء اليوم حيث ستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل.

وشدد قاسم في تصريحات على أنه سيظل مطلوبًا من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي وعدم إدخال المساعدات الكافية لأهالي القطاع.

وكان متحدثون باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلنوا أن الصليب الأحمر في طريقه إلى نقطة التقاء جنوب قطاع غزة، حيث سيتسلم نعش رهينة مفقود”.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن الجيش الإسرائيلي يرغب في التصرف بحذر، وانتظار تسليم الهوية الرسمية للعائلات أولاً، مشيرة إلى أن حماس مطالبة بالالتزام بالاتفاق، وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة الرهائن المفقودين".