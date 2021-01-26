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الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود على تصدير لقاح كورونا ..فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:45 م
لقاح
لقاح
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ندى عبد العزيز
مع زيادة مخاوف الاتحاد الأوروبي من نقص لقاح كورونا، حذر الاتحاد من تشديد القواعد الحاكمة لتصدير لقاحات فيروس كورونا وسط خلافهم مع شركة أسترازينيكا؛ عقب خفضها الكميات المتفق على تسليمها في الربع الأول للعام الجاري بنسبة ٥٠%،؜ وفقًا لتقرير قناة "الغد".

وأضاف التقرير، أن المفوضة الأوروبية للشئون الصحية، "ستيلا كرياكيديس"، اقترحت إجبار الشركات على تقديم إشعار مسبق بأى خطط لإرسال شحنات إلى أى مكان فى العالم، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز امداداته أولًا من اللقاحات.

وقالت المفوضة الأوروبية للشئون الصحية إن الاتحاد الأوروبي "سوف يتخذ أي إجراء لحماية مواطنيه".

وكانت "أسترازينيكا" أبلغت الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، بأنها لن تستطيع تحقيق الهدف المتفق عليه فيما يتعلق بكميات اللقاح المتوقع تسليمها بسبب صعوبات تواجهها في عملية الإنتاج.

وطالبت رئيسة المفوضية الأوروبية، "أورسولا فون دير لاين"، الشركات المصنعة للقاحات كورونا بالوفاء بوعودها.

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