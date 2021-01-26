ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أول تعليق لـ قرقاش على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية الأمريكية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 08:21 م
أنور قرقاش وأنتوني
أنور قرقاش وأنتوني بلينكن
Advertisements
شيماء مصطفى
علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ألف مبروك لسعادة أنتوني بلينكين بعد تعيينه في منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "محترف رصين يتمتع بإتقان نزع السلاح والتواضع.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت اليوم الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مرشح الرئيس جو بايدن، لوزارة الخارجية قد يحلف اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم كوزيرًا للخارجية.

ويعد بلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وكان الشخصية الثانية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عندما كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

واشنطن بوست: بايدن يعتزم تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية ويعلن فريق إدارته غدا

مغنٍ ودمه خفيف| من هو أنتوني بلينكن وزير خارجية بايدن الذي ينتظره العالم؟

أنتوني بلينكن.. وزير الخارجية الأمريكي الجديد يهودي ومحب لـ إسرائيل

بايدن خلال تقديم أعضاء إدارته الجديدة: سنعيد أمريكا إلى مكانتها العالمية

بزوغ تاريخ لأمريكا جديد .. بايدين والأمن القومي

أبواب المعارك تنفتح أمام بايدن.. التوتر يتصاعد حول المرشحين في فريقه

ترشيحاتنا

إمارة مكة المكرمة تحذر مواطنيها في بيان عاجل

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب

خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

لطيفة تدعو لـ محمد الصغير بعد تدهور حالته الصحية.. شاهد

تطورات جديدة في مفاوضات سانت إيتيان الفرنسي لشراء مصطفى محمد

مفاجأة كبيرة .. تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسعار والمواصفات.. سانج يونج تيفولي XLV موديل 2021

لصحة قلبك ونضارة بشرتك.. 6 استخدامات مذهلة لزيت الأرجان

حكاية السيارة "سامية جمال".. بطلة فيلم بنك الحظ | صور