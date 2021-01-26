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أخبار العالم

الوضع خطير.. تحذير شديد اللهجة لـ مستشار عون بشأن إصابات كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:00 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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شيماء مصطفى
أكد الدكتور وليد خوري، مستشار الرئيس اللبناني ميشال عون للشئون الصحية، أن الوضع الخاص بفيروس كورونا أصبح خطيرًا، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات باتت مرتفعة جدًا.

وقال "خوري"، في تصريحات لشبكة "إم تي في" اللبنانية، إن "الوضع أصبح خطيرًا، ونسبة الفحوصات الإيجابية مرتفعة ما يضعنا بين الدول العشر الأولى من حيث عدد الإصابات بكورونا في العالم".

وناشد توزيع مساعدات مالية على المحتاجين لتحمل الإغلاق العام.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لبيان وزارة الصحة، سجل البلاد 3505  إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضمنها 3491 حالة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن إلى 285754. 

كما سجلت الصحة اللبنانية خلال نفس التوقيت، 73 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها عدد وفيات كورونا عتبة الـ70، وبذلك يصل إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 2477.

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