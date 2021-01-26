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رياضة

استياء بالأهلي من طاقم تحكيم مباراة بيراميدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:46 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
سادت حالة من الاستياء الشديد داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الظلم التحكيمي الكبير الذي تعرضوا له في مواجهة بيراميدز التي أقيمت مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وقال عضو بالجهاز الفني عقب المباراة إن الأهلي تم حرمانه من ضربة جزاء لمحمد شريف وهدف واضح لوالتر بواليا يراهم أي حكم وليس في حاجة للرجوع لتقنية الفيديو.

وأضاف أنهم يشكون في وجود تقنية الفيديو من الأساس خلال المباراة خاصة أن تلك الكرات واضحة وضوح الشمس.

وتعادل بيراميدز مع الأهلي سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.
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