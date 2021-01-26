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رياضة

روح الأسطورة مارادونا حاضرة في مباراة الأهلي وبيراميدز.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:18 م
دييجو مارادونا
دييجو مارادونا
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محمد رشاد
على طريقة الراحل دييجو مارادونا أسطورة الأرجنتين السابق لعب حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كرة بيده بعد استقبال كرة طولية في منطقة جزاء بيراميدز في الدقيقة 51 من عمر اللقاء الذي انتهى سلبيا بين الفريقين.

واقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

التعادل رفع رصيد النادي الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .  

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