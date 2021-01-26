برلماني: الكونجرس يقوم بتسييس قضايا حقوق الإنسان.. وتدخله في الشأن المصري أمر مرفوض

أعرب النائب عمر الغنيمي عضو مجلس النواب، عن استياءه من تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أنه نوع من الوصاية التي تفرضها مصر كدولة سيادية يحكمها الدستور والقانون.









وأضاف الغنيمي، في بيان له أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري أمر مرفوض، ويعتبر شكل من أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول، متابعا: على أمريكا التي تدعي أنها دولة الديموقراطية، أن تنظر إلى الوضع الداخلي لديها الفترة الأخيرة، والذي كشف عن ازدواجية الأسس التي تقوم عليها الولايات المتحدة الأميركية.





وتابع أنه فضلا عن عدم أحقية الكونجرس الأمريكي فى إطلاق أحكام على الشأن الداخلي المصري، إلا أنه رغم ذلك فإن تقييمها للأمور لا يعتمد على أسس موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة، مؤكدا أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.









وأوضح عضو مجلس النواب على أن الكونجرس يقحم نفسه في أمور ليست من اختصاصاته، كما أنه يقوم بتسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.





وأكد نائب الاسكندرية الكونجرس تناسى الدور المصري الكبير على المستويين الإقليمي والدولي، في العديد من الملفات، والتي كانت ستعود بالضرر على المجتمع الدولي كله، على راسها ملف الإرهاب، والتي تكفلت الدولة المصرية بمحاربته بمفردها، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وغيرها.