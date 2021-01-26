سموحة: الفوز على المقاولون كان صعبا.. ومصطفى فتحي لاعب كبير

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن مباراة المقاولون العرب كانت قوية للغاية مشددا على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط.





وقال سامي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك نظام داخل الفريق وفوز سموحة على المقاولون اليوم كان صعبا نظرا لقوة الفريق ونجحنا فى إيقاف خطورة المنافس".





وأضاف: "مصطفي فتحي لاعب كبير وسنحاول الاستفادة منه خلال فترة تواجده معنا وله ثقله داخل الملعب".



