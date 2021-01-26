سموحة: الفوز على المقاولون كان صعبا.. ومصطفى فتحي لاعب كبير

أكد أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة أن مباراة المقاولون العرب كانت قوية للغاية مشددا على أهمية الفوز وحصد الثلاث نقاط.
وقال سامي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك نظام داخل الفريق وفوز سموحة على المقاولون اليوم كان صعبا نظرا لقوة الفريق ونجحنا فى إيقاف خطورة المنافس".
وأضاف: "مصطفي فتحي لاعب كبير وسنحاول الاستفادة منه خلال فترة تواجده معنا وله ثقله داخل الملعب".
حقق فريق سموحة الفوز علي منافسه المقاولون العرب بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت على ملعب "ذئاب الجبل" ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز .
تقدم فريق المقاولون العرب في الدقيقة 29 عن طريق باسم علي قبل أن يتعادل سموحة في الدقيقة 43 عن طريق أحمد عبد القادر، واضاف مصطفي فتحي الهدف الثاني للفريق الساحلي في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.
وشهدت احداث اللقاء اعتراض من جانب اعضاء الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بسبب تدخل لاعب سموحة وعدم احتساب الحكم ضربة جزاء وذلك في الثواني الاخيرة من المباراة .