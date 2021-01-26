أستاذ علم الفيروسات: كورونا لا يزال يتغلغل داخل الأمم.. فيديو

أكد دكتور أحمد شاهين استاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق أن العالم يحبس انفاسه الأن من الارتفاعات الكارثية خاصة مع ظهور الموجة الثانية والثالثة مؤكدا أن الفيروس لا يزال يتغلغل داخل الأمم والجماعات.





وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي أن هناك اسباب عديدة للإنتشار المرعب لفيروس كورونا منها موسم الشتاء وإنخفاض درجات الحرارة.





وتابع استاذ علم الفيروسات بجامعة الزقازيق أن التغير الذي حدث على مستوى الفيروس تغير جينيا ساهمت بشكل كبير خاصة انه تغير 23 تغير جيني.



