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رياضة

الأهلي يُفعل تعاقد أكرم توفيق الجديد.. واللاعب مستمر 5 سنوات

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:16 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أنهت إدارة الأهلي إجراءات تفعيل تعاقد اكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الجديد والذي يستمر بموجبه 5 سنوات مقبلة مع النادي.

وكان أكرم توفيق قد تلقي بعض الاتصالات من وكلاء لاعبين لتسويقه خارجيا، ولكن اللاعب كشف أنه مرتبط بتعاقد مستمر وعليهم الحديث مع مسئولي الأهلي.

وسبق أن وقَّع أكرم توفيق علي عقد جديد، قبل الإعارة للجونة الموسم الماضي، لمدة 5 سنوات، ولكن لم يتم تفعيله، حيث أن التعاقد القديم كان ممتدا، ولكن بعد وجود محاولات من بعض الاندية بإثارة البلبلة حول اللاعب ، قررت إدارة النادي تفعيل العقد وتعديله ماليًا بحيث يستمر اكرم توفيق حتي يونيو 2025 داخل القلعة الحمراء.

وقال مصدر بالأهلي إن اللاعب وقع علي بياض ودون أن يتحدث أو يتفاوض في أي أمور مالية خاصة أنه يري نفسه داخل الأهلي، وضمه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني اللاعب لقائمة الفريق التي ستغادر بعد غد إلي الدوحة للمشاركة في مونديال العالم الذي سينطلق بمواجهة الدحيل في الرابع من فبراير المقبل.
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