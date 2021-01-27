نصائح مهمة للحفاظ على بطارية سيارتك.. وماذا تفعل في حالة تلفها المفاجئ؟

تشكل بطارية السيارة أهمية كبيرة داخل المنظومة الحركية للسيارة، فهي المصدر الرئيسي المسئول عن إمدادها بالطاقة المناسبة، والتي تساعد باقى الأجزاء الفنية على استعادة قدراتها، والقيام بالعديد من المهام المطلوبة، ولكن من الأمور المزعجة للغاية هي تعرض بطارية سيارتك لتلف مفاجئ، والذي يؤثر على الحالة النفسية لقائد السيارة أو تضعه في موقف حرج ناتج عن هذا العطل.

وفي هذا السياق، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز النصائح لحماية بطارية سيارتك، والطريقة المثالية للتعامل مع هذه المشكلة إذا ظهرت بصورة مفاجئة.

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1- العمر الافتراضي لبطارية سيارتك

من الضروري أن نهتم بالموعد التقريبي لتغيير هذه القطعة الهامة، و يفضل أيضا أن نتبع إجراءات قياس مستوى الجهد الناتج عنها، و الاحتفاظ بشهادة الضمان الخاصة بها.

2- تنظيف الأقطاب

من الممكن أن تتعرض أقطاب البطارية إلى عوامل التعرية المختلفة ومنها، تراكم الأملاح المعدنية حولها، أو تأكل هذه الأقطاب بسبب مشكلات الرطوبة و الصدأ، وفي هذه الحالة فمن الأفضل أن نقوم بتنظيفها من وقت إلى آخر، عبر فرشاة الأسنان الصغيرة، ولكن كن حذر و قم بفصل بطارية السيارة أولا.

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3- تفعيل البطارية

ربما تسمع الكلمة العامية الشهيرة "البطارية نامت"، والسبب في ذلك هو توقف البطارية لفترات دون إعطائها أمر التفعيل، ولكي تتجنب هذه المشكلة، فعليك إدارة المحرك من وقت إلى آخر.

ولكن ماذا ستفعل إذا تعرضت بطارية سيارتك لعطل مفاجئ؟؛ الإجابة توجد داخل محال كماليات السيارات، و الحل في هذا الموقف "الواصلة الكهربائية" ذات الأربعة أقطاب، فمن خلال هذه القطعة المهمة يمكن توصيل بطارية سيارتك الفارغة بأحد البطاريات المزودة بالطاقة؛ للحصول على شحنة كهربائية تساعدك على تجاوز هذا العطل بسلام، ومن الضروري بعد ذلك، التوجه إلى أحد مراكز صيانة البطاريات الكهربائية لتدارك هذا الأمر سريعا .