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فيديوجراف.. الصحة العالمية تحذر الحوامل من لقاح كورونا.. ونصائح بديلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:04 م
صدى البلد
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منار شعبان
بعد أن توصلت العديد من الدول إلى لقاح فيروس كورونا المستجد بدأت سلطات هذه الدول عملية توزيعه على مواطنيها، وتطعيمهم، ولكن منظمة الصحة العالمية حددت عدة فئات ممنوعون من تلقي اللقاح؛ بسبب تعرض حياتهم للخطر نتيجة تأثير اللقاح عليهم، ومن بين هؤلاء "أصحاب الأمراض المزمنة، والأطفال، والنساء الحوامل".

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وحذرت منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل من أخذ لقاح موديرنا لـ  كورونا  فقد يعرضهن لبعض المخاطر.

كما حث خبراء في منظمة الصحة العالمية النساء الحوامل على تجنب اللقاح ما لم يكن عاملين صحيين أو معرضات لخطر كبير، وفقًا لتوصيات جديدة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تأثير لقاح كورونا على الحوامل والعلاج البديل من خلال الفيديوجراف التالي.
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