فيديوجراف.. أطفال دخلوا التمثيل وأصبحوا نجوما كبارا.. كيف أصبح شكلهم؟

راود الكثير من الأطفال حلم التمثيل والدخول إلي عالم الفن، سواء من خلال الدراما أو الغناء أو حتى الإعلانات التليفزيونية، فبعضهم سعى وراء حلمه ودخل الوسط واستمر فيه حتى أصبحوا نجوما كبارا، والبعض الآخر اكتفى بالقليل من الأعمال واختفى عن الشاشة، رغم تحقيقهم نجاحا كبيرا في سنهم الصغير.





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ودخل عالم الفن العديد من الأطفال الذين لا حصر لهم ولكن قلة منهم استمرت وحققت نجاحا كبيرا واستمر حتى الآن، وكان من أبرز هؤلاء النجوم، الفنانة لبلبة التي دخلت الفن منذ أن كانت في سن 6 سنوات وحتى الآن ، بالإضافة إلى النجمة نيللي وغيرهما.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أطفال دخلوا عالم الفن وأصبحوا نجوما من خلال الفيديوجراف التالي.