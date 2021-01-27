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فيديو جراف

فيديوجراف| بايدن يحطم إمبراطورية ترامب في 6 أيام بـ 25 قرارًا حاسمًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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منار شعبان
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ اليوم الاول الذي تولى فيه السلطة، العديد من القرارات التنفيذية الحاسة والتي بها ألغى الكثير من القرارات التي صدرت في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، ووضع إجراءات حازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

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وأصدر بايدن أوامره بإنشاء مجموعة متنوعة من الحماية البيئية والتغييرات في سياسة الهجرة، ووصلت قراراته إلى داخل الجيش الأمريكي أيضًا.

وفيما يلي نستعرض أبرز القرارات التي اتخذها بايدن منذ توليه مقاليد الحكم، وفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبيت الأبيض:

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول 25 قرارا حاسما للرئس الامريكي بايدن خلال 6 ايام من تولية السلطة من خلال الفيديوجراف التالي.
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