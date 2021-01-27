أول تعليق من الزمالك على طلب أيمن حفني العودة لـ القلعة البيضاء

حرص مسئولو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، على الرد على رغبة أيمن حفنى نجم القلعة البيضاء السابق بعد طلب العودة إلى ناديه من أجل الاعتزال بين صفوفه.





يأتي هذا بعدما رحل اللاعب عن الزمالك في الموسم الماضي إلى المقاصة، ولكنه لم يوفق فى تجربته خارج الزمالك سواء مع المقاصة أو المقاولون العرب.





وأكد اللواء عماد عبد العزيز، رئيس النادي أن أيمن حفني لاعب محترم ولابد من تكريمه بسبب انتمائه للزمالك، ورغبته في أن تكون نهايته واعتزاله بقميص الزمالك.





فيما حرص المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة المؤقتة علي تأييده والذي أكد أنه لا بد من تكريم أيمن حفنى بأى شكل يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة، فيما أوضح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية أنه لاعب محترم ونموذج ويجب تكريمه.

وأكد أيضا الدكتور حسين السمرى "أن بيان أيمن حفني مؤثر للغاية لأنه جاء من لاعب مخلص مُنتمى وكبير مثل أيمن حفنى، وهو لاعب غير محظوظ ونتمنى إيجاد حل لتكريمه".





واختتم اللواء عصام العنتبلي، عضو اللجنة، أنه يتمنى ضمه حتى لو لعب دقائق قليلة.



وأصدر الاعب بيانا يطلب فيه العودة لنادي الزمالك وإنهاء مسيرته الكروية في ناديه الذى يعشقه، وأنه يعرض اللعب بدون أي مقابل مادي، وجاء نص البيان الذى نشر على صفحة أيمن حفني كالتالى: "كان فضل الله علىّ كبيراً عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية فى خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى إحراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفنى التوفيق أحيانًا ، بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق أنضم له".

أيمن حفنى أضاف فى بيانه: "الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".