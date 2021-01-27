ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجى المقدم ضيفة شرف في مسلسل "هجمة مرتدة"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:45 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
انضمت الفنانة إنجي المقدم لفريق مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، والذي من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.


مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، يشارك في بطولته كل من ماجدة زكى، وهند صبرى، صلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من الشباب.

من ناحية أخرى تشارك إنجى المقدم فى مسلسل "الاختيار 2"، للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، ويعرض فى شهر رمضان، وتجسد دور زوجة كريم عبد العزيز فى المسلسل وتتعرض لكثير من المواقف الصعبة، والعمل إخراج بيتر ميمي، وتأليف هانى سرحان وانتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الثنائيات تسيطر على دراما رمضان 2021.. السقا وكرارة ينافسان كريم عبد العزيز وأحمد مكى

أبطال الجمهورية .. يوسف عثمان يشارك صورة مع خالد أنور وأحمد خالد صالح

يوسف عثمان لـ كاميرا صدى البلد: اتصدمت من ردود الفعل على مسلسل خيط حرير "فيديو"

شاهد .. أحمد العوضى يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته

بإطلالة شتوية.. أحمد العوضي يتألق في أحدث ظهور له

مسلسلات رمضان 2021 .. السقا وأمير كرارة في مواجهة كريم عبد العزيز وأحمد مكي

ترشيحاتنا

الإمارات.. قرار عاجل بشأن إجازة موظف الحكومة المصاب بكورونا أو المخالط

محمد فاروق يفتح النار على التحكيم: عايزين نعرف انتوا بترجعوا للـ VAR إمتى؟

وزير الدفاع الأمريكي يدرس إلغاء قرار ترامب المفاجئ بشأن العراق وأفغانستان

محلك سر.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

طبيب من ووهان يكشف مفاجأة خطيرة عن سبب انتشار كورونا

انفصال على انفصال.. اسكتلندا تطالب بالخروج من بريطانيا واستفتاء جديد للاستقلال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا تنضم لقائمة تخفيضات السيارات .. تعرف على الأسعار

بدءًا من 166 ألفاً.. بروتون ساجا تتألق بموديل 2021

البشر ينقلون العدوى للحيوانات.. صدمة بعد إصابة أول نمر بالفيروس.. صور