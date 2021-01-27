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أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. صقيع على سيناء وأمطار في 8 مناطق

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:34 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الأربعاء، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا، ويكون هناك رياح نشطة، بينما يكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد ما بين معتدل ومائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح نشطة.

ويكون الطقس مائلا للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، دافئ على جنوب سيناء ويكون هناك صقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتتأثر البلاد اليوم، بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، وحول الظواهر الجوية، المؤثرة فهناك أمطار خفيفة على مناطق ( البحيرة - كفر الشيخ -دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بلطيم ) و هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، وحالة البحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج سيتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن الجمهورية.

القاهرة 22/11
الاسكندرية 20/11
مطروح 18/10
بورسعيد 22/12
رفح 22/9
طابا 22/12
كاترين 18/2
مرسى علم 25/134
بني سويف 22/7
قنا 23/6
أسوان 26/8
الوادي الجديد24/3
حلايب 25/16
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