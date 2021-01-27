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مرأة

أسهل طريقة لعمل المعجنات فى المنزل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:53 ص
معجنات
معجنات
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أسماء عبد الحفيظ

يفضل الأطفال تناول المعجنات، وتبحث ربة المنزل عن أفضل طريقة لعمل المعجنات بالمنزل بشكل مضمون.

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل معجنات الثوم بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع.

مقادير معجنات الثوم

3 وثلاثة أرباع كوب دقيق
1 ونصف ملعقة كبيرة سكر
1 باكو خميرة فورية
2 ملعقة ملح
1 ونصف كوب ماء دافئ
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون للتغطية
1 مكعب زبدة
1 ونصف كوب بقدونس
1 ونصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ربع كوب جبنة بارميزان  مبشورة ناعم
ملح وفلفل
1 ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير معجنات الثوم:

* تخلط الخميرة مع الماء والسكر وتترك حتى تتخمر.

* يخفق الدقيق مع رشة الملح والزيت ثم يضاف خليط الخميرة تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق حتى الحصول على قوام مناسب للعجين.

* تترك العجينة مغطاه حتى تتخمر.

* تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم تشكل حسب الرغبة.

* تترك مرة أخرى حتى تتخمر.

* ترفع الزبدة والثوم على النار مع إضافة الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس.

* تدهن العجينة بالخليط وتضاف الجبن البارميزان ثم تخبز بالفرن وتقدم.

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