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تعليم

جامعة القاهرة تتصدر المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية وفقًا لقاعدة بيانات "سكوبس" الدولية لعام 2020

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:51 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تصدر جامعة القاهرة الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في مؤشر البحث العلمي لعام 2020 وفقًا لأحدث تصنيف  لقاعدة البيانات الدولية سكوبس "SCOPUS"، لأكثر الدول والمؤسسات نشرًا للأبحاث العلمية الدولية في كافة التخصصات، وذلك بمعامل تأثير استشهاد 1.32 وهو أعلى من المعدل العالمي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن قاعدة "سكوبس" رصدت نشر مصر 32 ألف بحث علمي دولي خلال عام 2020 بزيادة قدرها 25% حيث نشر الباحثون المصريون 25 ألف و725 بحث دولي في عام 2019، مشيرا إلى أن علماء وباحثين جامعة القاهرة نشروا 5 آلاف و602 بحث علمي دولي في كافة التخصصات وذات الاهتمام العالمي.

وأضاف الدكتور  الخشت، أن جامعة القاهرة تسير بخطي ثابتة وفقًا للخطة الاستراتيجية للتحول نحو العالمية وذلك ليس على مستوي النشر العلمي الدولي فقط، وإنما من حيث جودة البحوث واهتمامها بالجانب التطبيقي بما يمثل اهتمام دولي وهو ما يساهم في زيادة معدلات الاستشهاد الدولي والاطلاع العالمي علي بحوث الجامعة المنشورة دوليًا.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالباحثين لزيادة معدلات النشر الدولي من خلال تقديم العديد من الحوافز وفتح مجالات جديدة، بالإضافة إلى المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية ما بين ورقية وإلكترونية وأهمها مجلتي JHASS للعلوم الإنسانية والاجتماعية، و JAR التي صنفت ضمن أفضل 5 مجلات في العالم في التخصصات البينية، وتحويل مجلات بعض الكليات إلى مجلات دولية، وإنشاء منصة للنشر الدولي لنشر بحوث أعضاء هيئة التدريس في المجلات والدوريات العالمية.

وأكد الدكتور الخشت، على أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة ساهمت في زيادة غير مسبوقة في معدل البحوث العلمية المنشورة دوليًا، حيث أنه تم نشر أكثر من 12 ألف بحث علمي خلال  الـ 3 سنوات الماضية، بما يعادل 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة باسم جامعة القاهرة على مدار تاريخها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، على استمرار دعم الباحثين وعلماء الجامعة لتشجيع النشر العلمي الدولي، بالإضافة إلى التركيز علي الأبحاث العلمية ذات الاهتمام بالمشروعات القومية المصرية، ووفقًا لأولويات الدولة المصرية لخدمة المجتمع والمساهمة في جهود التعمير والبناء التي تقودها في كافة المجالات.

جدير بالذكر أنه وفقًا لمؤشر العلوم والتكنولوجيا الذي يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تصدرت جامعة القاهرة المؤسسات المصرية الأكثر نشرًا للبحوث العلمية الدولية  بعدد 5602 بحث دولي، ثم جامعة عين شمس بعدد 2987 بحث ثم المركز القومي للبحوث بعدد 2811 بحث دولي.
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