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أخبار العالم

أكثر من 600 ألف إصابة كورونا.. الكنيست يصوت على تمديد الإغلاق في إسرائيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:50 ص
الكنيست يصوت على
الكنيست يصوت على تمديد الإغلاق في إسرائيل
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سمر صالح
من المقرر أن تصوت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء على تمديد الإغلاق في إسرائيل، بعد عدم التئام لجنة الكنيست أمس.
 
وذكرت قناة كان أنه من المتوقع أن يصوت حزب أزرق أبيض ضد الاقتراح بسبب معارضته للحل الوسط الذي وصل إليه الليكود مع الأحزاب الأرثوذكسية بشأن الغرامات التي ستُفرض على منتهكي الإغلاق.

وطالبت وزارة الصحة بتمديد الاغلاق إذا لم ينخفض الأسبوع المقبل عدد المرضى في حالة خطيرة والبالغ حاليا نحو ألف ومائتين.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل 13 حالة وفاة، و7,737 إصابة جديدة بـ كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
ونقل موقع "والاه" العبري، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن اجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع الى  617,168 إصابة، والوفيات 4,513 حالة.
 
وبحسب الموقع، قالت الوزارة في بيانها اليومي، إن عدد الإصابات النشطة ارتفع الى 76,708 حالة، منهم 1,787 مريضا بحالة الخطر، و311 على أجهزة التنفس. 
 
وأضافت الوزارة، أن حوالي 2 مليون و700 ألف مواطن إسرائيلي تلقوا حتى جرعات التطعيم ضد كورونا، حتى مساء أمس الثلاثاء.
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