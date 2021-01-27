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اقتصاد

قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم 10 ساعات.. اعرف المواعيد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:24 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن منطقتي شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل،  وذلك اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء بعد غدٍ الجمعة الموافق 29/1/2021،  وحتى الساعة الـ8 صباح اليوم التالي السبت الموافق 30/1/2021،  نظرًا لأعمال توسعات المرحلة النهائية بمحطة مياه شبرا الخيمة  لتوصيل خط الانحدار قطر 1800مم.

   وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي
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