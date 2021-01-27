البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر



قال خطاب صادر عن جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلي رؤساء البنوك المصرية ، أن تلك التعليمات جاءت ضمن اهتمامات الدولة بالشباب وحرصا من البنك المركزي المصري على دمج الشباب في القطاع المصرفي و جذب أكبر شريحة من تلك الفئة للأستفادة من الخدمات المالية والمصرفية من خلال البنوك.

اقرأ أيضا.. محلك سر.. أسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أشار "نجم" إلي أنه بناء علي تلك التوجهات فقد تم عقد العديد من الإجتماعات لمناقشة ما يتم تطبيقه حاليًا في السوق المصرفية المصرية خاصةً فيما يتعلق بالموقف القانوني لفتح الحسابات المصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من ١٦ و حتى ٢١ عامًا دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، حيث وردت العديد من الإستفسارات في شأن هذا الأمر.



وأضاف "نجم" أنه بدراسة الأمر تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفيه للفئة المذكورة استنادً إلى أحكام القانون المدني و قانون الولاية على المال؛ مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم و حجم المخاطر المرتبطة بهم و كذلك الالتزام بكافة الضوابط و التعليمات ذات الصلة.





وشدد "نجم" علي ضرورة الاهتمام بفئة الشباب المذكورة من خلال تصميم منتجات و خدمات تلبي احتياجاتهم بما ينعكس ايجابيًا على معدلات الشمول المالي.



