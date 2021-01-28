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برلمان

السجن المشدد 10 سنوات .. عقوبة إجراء بحثًا طبي إكلينيكي أدى لموت شخص أو أكثر

الخميس 28/يناير/2021 - 08:01 ص
البحوث الطبية الاكلينيكية
البحوث الطبية الاكلينيكية
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معتز الخصوصى
يعتبر قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية والمعروف إعلاميا بقانون التجارب السريرية من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب السابق.

ووافق مجلس النواب السابق نهائيا، على مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية،  بعدما  أعيد مناقشته في جلسة سابقة فى ضوء المواد المعترض عليها من قِبل رئيس الجمهورية. 

وحدد قانون نظيم البحوث الطبية الإكلينيكية العقوبات ضد كل من يخالف نصوصه:
 
ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.       
 
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث إلى عشر سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن الذى لا تقل مدته عن عشر سنين إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خسمائة ألف جنيه، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين (18، 20) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأى صورة كانت فى خروج عينات بشرية تستخدم فى الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقًا على الموافقات المتطلبة وفقًا لأحكام القانون.
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