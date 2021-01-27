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برلمان

نائب يطالب أمريكا بالكشف عن أعداد المعتقلين فى أحداث الكونجرس

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:40 ص
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
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فريدة محمد
طالب المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان من الولايات المتحدة الأمريكية الكشف عن الأعداد الحقيقية من المواطنين الأمريكيين الذين تم القبض عليهم فى مظاهراتهم السلمية أمام الكونجرس الأمريكى مشيرًا إلى أنه تم القبض على الآلاف من المواطنين الأمريكيين فى الأحداث المعروفة إعلاميا بأحداث اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى.

وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم أن الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأمريكى تتم فى أبشع صورها وكلنا شاهدنا من خلال متابعتنا لهذه الأحداث ماتم من ممارسات بشعة من اجهزة الامن الامريكية ضد حقوق الانسان الامريكى وكلنا تابعنا مطالبة العديد من دول العالم للولايات المتحدة الامريكية بضبط النفس خلال هذه الاحداث والحفاظ على حقوق الانسان الامريكى.

وأكد أنه فى الوقت الذى تمارس فيه امريكا ابشع انتهاكات علنية ضد حقوق الانسان الامريكى نجد الكونجرس الامريكى يخرج علينا ويطالبنا باحترام حقوق الانسان.

وقال إن حقوق الانسان فى مصر تمارس فى اروع صورها ولايوجد مصرى داخل السجون الا و تحت الاشراف القضائى الكامل ويمارس جميع حقوقه الانسانية المشروعة داخل السجون المصرية ، معلنا رفضه وبشكل قاطع لأى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى المصرى.
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