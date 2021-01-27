خرابة ومقلب للقمامة.. طلب إحاطة لوزير الرياضة بشأن مركز شباب قرية كفور بلشاى بكفر الزيات

قدمت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، طلب إحاطة عاجل لمناقشته في حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، ومحافظ الغربية عملًا بحكم عملًا بحكم المادة (134) من الدستور ، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الحالة السيئة والمتردية لمركز شباب قرية كفور بلشاى والذى تحول إلى خرابة ومقلب للقمامة ، والتابع لإدارة الشباب بكفر الزيات بمحافظة الغربية ، حيث أنه يعد وجهة لأبناء القرية التي تعد من أكبر قرى كفر الزيات لممارسة مختلف أنواع الألعاب الرياضية.





وقالت النائبة أمال عبد الحميد فى طلب الإحاطة أن مركز الشباب بالقرية أصبح مهجور ولا يوجد به أي أنشطة رياضية يستطيع الشباب أن يمارسها والتي تعد المتنفس الوحيد لشباب القرية لكونه يقع على النيل مباشرة ، الأمر الذى أدى إلى عزوف الشباب عن الذهاب إلى هذا المركز لعدم وجود به أي أنشطة رياضية ولكنه مركز شكلى فقط.





وأضافت أن مركز شباب قرية كفور بلشاى حالته سيئة للغاية نتيجة الإهمال ، وأصبح مكان للمخلفات ودورات المياه به عفا عليها الزمن فضلًا عن المباني التي لم يتم صيانتها منذ أعوام وفقدت ألوانها الزاهية التي تجذب الأطفال والشباب.





وطالبت النائبة أمال عبد الحميد عضو مجلس النواب ، بسرعة تدخل الدكتور وزير الشباب والرياضة لإنقاذ مركز شباب قرية كفور بلشاى والذى تحول إلى خرابة ومقلب للقمامة.