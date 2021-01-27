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أخبار العالم

لأنها انتصرت لفلسطين.. إدارة بايدن تمحو خطأ ترامب وتصالح الجنائية الدولية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:48 ص
بايدن
بايدن
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قسم الخارجي
مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، يظهر إن نهجًا أمريكيًا مختلفًا سمته "التصالح" سيكون الحاكم في بعض الأحيان لكثير من المشكلات السابقة التي برزت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من ذلك الخصومة الدبلوماسية ضد محكمة دولية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية. 

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية التي تولي قيادتها أنتوني بلينكن، الوزير الجديد، وذلك خلال الساعات الماضية بعض مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على اختيار الرئيس بايدن، إن هناك نية في إعادة النظر في العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على المحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت الخارجية الأمريكية، إنه "مع أننا لا نوافق على خطوات المحكمة الجنائية الدولية بشأن القضايا الأفغانية والإسرائيلية – الفلسطينية، تجري إعادة نظر دقيقة في العقوبات بينما نحدد خطواتنا المقبلة".

وفرضت  الولايات المتحدة  "عقوبات" على المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة فاتو بنسودا بعد إطلاق المحكمة تحقيقات في جرائم حرب محتملة مرتكبة في أفغانستان على أيدي القوات الأمنية الأفغانية و"طالبان" والقوات الأمريكية على حد سواء.

واعتبرت الولايات المتحدة، التي لا تعتبر عضوا في هذه المحكمة، هذا القرار "انتهاكا" لسيادتها الوطنية.

كما عارضت الولايات المتحدة التحقيقات في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، بما فيها من قبل القوات الإسرائيلية.

ويشير الإعلان الأمريكي إلى نهج أكثر اتزانًا من نهج ترامب، وذلك لصالح الفلسطينيين الذين تضرروا بشدة من قراراته السابقة المنحازة بشكل فج مع إسرائيل، وذلك مايشير إلى أن قرارات المحكمة التي أدانت إسرائيل وأمريكا كانت في محلها. 
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