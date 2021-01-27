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أخبار العالم

إسرائيل قلقة.. إدارة بايدن قد تفتح تحقيقا في جرائم الاحتلال بالضفة وغزة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 11:29 ص
إدارة بايدن قد تفتح
إدارة بايدن قد تفتح تحقيق بجرائم الاحتلال بالضفة وغزة
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سمر صالح
تشعر إسرائيل بالقلق من قرار الإدارة الأمريكية الخاص بإعادة النظر فى عقوبات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذى من الممكن أن يدفع قضاة المحكمة لفتح تحقيق ضد إسرائيل فيما يتعلق بجرائم الاحتلال في الضفة وغزة.


وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإدارة الجديدة ستعيد النظر في العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على محكمة العدل الدولية في لاهاي ومسئوليها.


وقالت الوزارة في بيان إنه "على الرغم من الجدل حول تصرفات المحكمة بخصوص أفغانستان والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ستتم إعادة النظر في العقوبات بعمق".


وقال البيان إن "الولايات المتحدة شريك في أهداف المحكمة في دفع المسؤولية عن أخطر الجرائم التي عرفتها البشرية.""وفي الوقت نفسه ، موقفنا هو أن نطاق اختصاص المحكمة يقتصر فقط على الدول التي وافقت عليها ، أو وفقًا لإشارة من مجلس الأمن الدولي".


القرار مطروح على طاولة المحكمة منذ ديسمبر 2019 ، والآن تخشى مصادر سياسية في تل أبيب أن محكمة العدل الدولية تعتقد أن فتح تحقيق لن يقودهم إلى مواجهة مع الولايات المتحدة، لذلك، سيسمح هذا الآن للقضاة بالإعلان عن فتح تحقيق ضد إسرائيل.


ومثل هذا التحقيق له تداعيات على العديد من الإسرائيليين على المستويين السياسي والعسكري، وهناك إمكانية لإصدار أوامر توقيف بحق بعضهم.


وفرضت إدارة دونالد ترامب عقوبات على مسئولي المحاكم بعد تحقيق في ارتكاب جرائم حرب على أيدي القوات الأمريكية في أفغانستان.


وشدد ترامب حينها على أن العقوبات التي فرضها تنبع أيضًا من حقيقة أن المحكمة تحقق في جرائم إسرائيل أيضا.
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