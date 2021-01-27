بفستان قصير.. احدث ظهور لـ سلمي أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورا جديدة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سلمى أبو ضيف في الصورة وهي ترتدي جاكت فرو علي فستان قصير ، وشعرها المنسدل علي الأكتاف .





ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.





وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.





وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.