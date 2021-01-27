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برلمان

وزيرة الثقافة تحت القبة: 96 مليون جنيه فاتورة تنفيذ 712 نشاطا لنبذ التطرف الفكري

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:11 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الجهود المبذولة من جانب الوزارة لنبذ التطرف الفكري، وكان في مقدمتها تنفيذ نحو 712 نشاط متنوع بتكلفة 96 مليون جنية مثل العروض المسرحية والصالونات الثقافية والصالونات الثقافية وغيرها، وذلك في إطار جهود مكافحة ونبذ التطرف والعنف.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال إلقاء الوزيرة بيانها حول أداء وزارتها خلال العام 2020- 2018. 

وعددت الوزيرة البرامج والفعاليات المتنوعة في ضوء حرص الوزارة مواجهة التطرف الفكري، وكان منها التعاون مع وزارة الأوقاف لتنفيذ وطباعة سلسلة "رؤية" التي تضم عددا من الكتب، تهدف إلى رفع الوعي لدى الشباب وتوعيتهم بمخاطر أفكار الجماعات المتطرفة، فضلا عن سلسلة كتب عن الهوية والمواطنة، وعدد من البرامج ومنها الدمج الثقافي لأبناء المدن الحدودية وملتقى المرأة الحدودية.

وتأتي هذه الجلسات استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، في ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) في جلسات عامة متتالية لاسيما في ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضي الاستماع إلي بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.
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