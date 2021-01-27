محمد وجورج يواجهان آلام علاج السرطان بالبلايستيشن.. صور

القدر جمعهما فى مكان واحد، يشعران بنفس الآلام، ويشجعان بعضهما البعض على التغلب على هذه الظروف بالإصرار والتحدى والأمل فى أغلب الأوقات وبالدعاء والتضرع فى كل الأوقات.





محمد وجورج، طفلان لم يتعديا الخامسة عشرة من عمرهما أصيبا بالسرطان، وكانا من أول الأطفال الذين يتلقون العلاج في مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالأقصر، ليصبحا أيقونة وعلامة مميزة فى المستشفي نظرا لصداقتهما وعلاقتهما القوية حيث لا يكاد يفترقا إلا فى أوقات النوم.





قبل جلسات الكيماوى، يمسك محمد بمصحفه ليقرأ بعض الآيات القرآنية لتهون عليه متاعب وآلام الكيماوى، وبجواره جورج الذى يقرأ آيات الطمأنينة في الانجيل المقدس ويردد بعض الترانيم القبطية.





ولم تجمع محمد وجورج الأوجاع وآلام والقراءة فقط، بل جمعهما عشق كرة القدم والأهلى والبلاستيشن حيث يقضيان معظم أوقاتهما داخل المستشفي فى لعب البلايستيشن من خلال دورى خاص على جهاز البلاستيشن الذى وفرته لهم المستشفي.





تحد من نوع خاص بين جورج ومحمد على الفوز فى البلاستيشن وسط تشجيع الفريق الطبي المعالج والمتابع لحالتهما، الذي يشجع اللعبة الحلوة ويشاركهما فرحة الانتصار.





يقول جورج، كنت أتلقى العلاج فى مستشفيات القاهرة، وكان الأمر به متاعب ومشقة كبيرة لى ولأسرتى الصغيرة وبعد فتح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال حضرت هنا للعلاج ووجدت كل رعاية واهتمام ووجدت صديقا وفيا يشاركنى كل اللحظات الصعبة والجميلة ولا نفترق إلا فى ساعات النوم، ومعنا صديق آخر هو محمد أشرف كذلك من الأصدقاء المقربين إلى قلبي.

ويضيف أعشق لعب البلايستيشن وأحب محمد صلاح، ومحمد مجدى قفشة وأتمنى أن ألتقي بهما يوما ما أو احصل على القميص الخاص بهما.





ويقول محمد، جورج هون على الكثير من المتاعب والآلام، حيث نقضي معظم الوقت مع بعضنا البعض مع صديقنا الآخر وهو محمد أشرف، والمستشفي وفرت لنا جهاز البلايستيشن حيث نلعب لساعات طويلة تهون علينا بعض آلام الكيماوى متمنيا من الله أن يمن عليه وعلى جورج وكل المرضي بالشفاء.





ويشجع محمد، برشلونة ويعشق الأهلى ويتمنى أن يحقق نتائج إيجابية خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، وأن يحرز حسين الشحات أو السولية أهدافا فى البطولة حيث يعشق لعبهما.



