ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزارة الإسكان: خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:50 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
قال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الوزارة وضعت لأول مرة خطة قومية لإنشاء المدن الجديدة بهدف زيادة المعمور من 7% إلى 14%، واستيعاب الزيادة السكانية وطرح فرص عمل جديدة، وحددت الخطة إنشاء 36 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية

وتابع قائلا :"  بالفعل بدأنا في المرحلة الأولى تنفيذ 17 مدينة جديدة بالتوازي في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والصعيد، ووصلت نسبة التنفيذ 90%، كما بدأنا في تنفيذ المرحلة الثانية بعدد 14 مدينة جديدة، في رشيد الجديدة وملوي والفشن وسفنكس الجديدة ووصلت نسبة تنفيذ 8 مدن منها 20%. 


وأضاف "عباس" خلال ندوة لجنة التشيد والبناء بجمعية رجال الاعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الاربعاء أن الوزارة درست مشاكل المدن الجديدة القائمة قبل المخطط وعددها 24 مدينة، وتمثلت المشاكل في توفير الخدمات وتوفير وسائل نقل من المحافظات القديمة إلى المدن الجديدة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في التطوير، متابعًا بالفعل بدأنا تلافي هذه المشاكل في المدن الجديدة، وفي الوقت نفسه تطوير المدن الجديدة القائمة.
 
أشار "عباس"، إلى جهود وزارة الإسكان في زيادة مشاركة القطاع الخاص في تطوير المدن الجديدة، من خلال آليات عديدة لتخصيص الأراضي بدلًا من الاعتماد على نظام الطرح بالمزايدة، منها نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية لاسيما في المشروعات الكبرى، وبلغت عدد مشروعات الشراكة بهذا النظام حاليًا 17 مشروع، وهو ما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات؛ لأن المطور وفر مخصصات الأراضي في إنشاء المشروع، وفي الوقت نفسه ارتفعت حصيلة دخل هيئة المجتمعات العمرانية، ونجحنا في استدامة هذا الدخل، وهناك طرح أراضي بهذا النظام بمدينة العلمين الجديدة مطلع شهر فبراير.
 
وتابع "عباس" أن الوزارة عملت على آلية إضافية لتخصيص الأراضي، وهي تلقي طلبات تخصيص الأراضي من المطورين، لتحديد احتياجات طرح الأراضي، ووصلنا بالفعل 1700 طلب بهيئة المجتمعات العمرانية، وبعد مراجعة الطلب خلال شهر ونصف، يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة وبدء التنفيذ، ويشترط لاعتماد الطلب الملاءة المالية وسابقة خبرة، وهذا الشرط جاء بناءً على طلب المطورين.
 
أما بالنسبة لإصدار القرار الوزاري لإنشاء المشروعات السكنية، قال "عباس"، إن وزارة الإسكان أجرت طفرة بخصوص سرعة إصدار القرارات الوزارية، وخلال شهرين حد أقصى يتم إصدار القرار، كما عملنا على ميكنة إصدار التراخيص والقرار الوزاري دون تعامل مباشر.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الاسكان: تلقينا 2035 طلب تخصيص بأنشطة متنوعة لمساحة 5500 فدان خلال 2020

إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة خلال 2020.. والإسكان: اعتماد التصميم العمراني لـ 124 مشروعا و7 مخططات استراتيجية عامة لمدن جديدة

خاص| الإسكان: اعتماد القرار الوزارى لــ124 مشروعا عمرانيا على 75 ألف فدان خلال العام الماضي

خاص| طرح 5651 قطعة أرض لكافة مستويات الدخل خلال 2020.. تفاصيل

ترشيحاتنا

صورها عارية لابتزازها.. ربة منزل تتهم شقيق زوجها بالتعدى عليها جنسيا

اهدى علشان تحقق طموحاتك .. شوبير يوجه نصيحة مهمة لـ رمضان صبحي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور

الأموال العامة تضبط رئيس مدينة بقنا وآخرين بتهمة الإضرار بالمال العام

طرد إبراهيموفيتش وخناقته مع لوكاكو.. أبرز أحداث ليلة ديربي الغضب "فيديو"

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور