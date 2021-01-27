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أخبار البلد

التدخل السريع ينقذ شابا بلا مأوى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:53 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثينى يفترش الرصيف بمنطقة الوايلى بمحافظة القاهرة.


وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسه حالة له، وتبين أنه يدعى "محمد. ك. د"، ويبلغ من العمر ٣٠ عاما، وليس معه أي أوراق ثبوتية، وأفاد بأن لديه ٢ من الإخوة وأبواه على قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.


ونسق فريق التدخل السريع مع مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بأحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارى مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢١ إدارى.


كما نسق الفريق مع مؤسسة "معانا لإنقاذ إنسان" بالجيزة لاستقبال الشاب ليتلقى جميع أوجه الرعاية.


ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية، وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.
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