وزيرة الثقافة : معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة مثل المصريين

استعرضت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الخريطة الثقافية لمصر في أفريقيا، والتي جاء في مقدمتها قرار معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة معاملة المصريين فيما يخص أسعار التذاكر، مشيرة إلي أنه جارى إطلاق مبادرة جديدة بهدف دعم العلاقات مع الجانب الأفريقي، وتتضمن مجموعات قصصية تحكي قصص تحرر أفريقيا.





وقالت وزيرة الثقافة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات - المصرية الأفريقية منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.





وأضافت إيناس عبد الدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية – الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي علي خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "أعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وأطلاق مكتبة مصر الغامة مبادرة "لغتي أفريقيه".





ونوهت وزيرة الثقافة، إلي إعلان دولة السنغال، كضيف شرف الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.





وأكدت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العمل على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.





وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.





وأوضحت أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "إتكلم عربي".





و خلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، أشارت إلى أن وزارة الثقافة نفذت 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية ، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.



