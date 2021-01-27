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برلمان

رئيس هيئة قناة السويس يهنئ المستشار جبالي بتوليه رئاسة مجلس النواب..ويؤكد:تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:00 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي يستقبل رئيس قناة السويس
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في حضور وكيلي المجلس المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العينين.

في مستهل اللقاء قدم الفريق أسامة ربيع التهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوليه مسئولية رئاسة المجلس، قائلًا: "إن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها أعضاء المجلس الموقر له"، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس المجلس وأعضائه للقيام بمهامهم الوطنية بما يصب في صالح البلاد، كما أكد الفريق ربيع أهمية تضافر جهود كل المؤسسات لتحقيق التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بالمشروعات القومية والتنموية التي تقوم بها هيئة قناة السويس، وكذلك الخطط الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أن أداء هيئة قناة السويس في ظل أزمة فيروس كورونا حظى بإشادات دولية وعالمية وهو ما يثبت جاهزية قناة السويس في التعامل مع جميع الأزمات والتحديات المختلفة بحرفية عالية، وأردف رئيس مجلس النواب: "المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مختلف المجالات التنموية تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق لوطننا الغالي".
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