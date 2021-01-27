وزيرة الثقافة: تنفيذ 2132 فاعلية داخل وخارج مصر وإصدار 20 كتابا عن إفريقيا

واصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، استعراض الخريطة الثقافية لمصر في أفريقيا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدة أن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات - المصرية الأفريقية منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.





وقالت إيناس عبد الدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية – الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي علي خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "أعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وأطلاق مكتبة مصر الغامة مبادرة "لغتي أفريقيه".





وأكدت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العمل على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.





وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.





ولفتت إلى أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "إتكلم عربي".





وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، أشارت إلى أن وزارة الثقافة نفذت 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية ، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.





ولفتت إلى أنه تم إصدار20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.