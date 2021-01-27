ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزيرة الثقافة: تنفيذ 2132 فاعلية داخل وخارج مصر وإصدار 20 كتابا عن إفريقيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:25 م
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
واصلت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، استعراض الخريطة الثقافية لمصر في أفريقيا، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مؤكدة أن هناك العديد من الأنشطة الهامة لدعم تعزيز العلاقات - المصرية الأفريقية منها إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة، ومنها الثقافة والمثقفون في أفريقيا، مصر في أفريقيا، صراعات الحرب الباردة في أفريقيا، فضلا عن مختصر التاريخ العام لأفريقيا.

وقالت إيناس عبد الدايم، أنه تم التعاون أيضا مع الجامعات المصرية لتنظيم عدد من الندوات والأنشطة باستضافة السفراء الأفارقة، ومنها تحت عنوان "العلاقات المصرية – الإفريقية"، "الاتحاد الإفريقي علي خطي الاتحاد الأوروبي"، فضلا عن إطلاق الوزارة مبادرة "أعرف أهلك" لمد جسور المحبة والتواصل مع الدول الأفريقية الشقيقة، وأطلاق مكتبة مصر الغامة مبادرة "لغتي أفريقيه".

وأكدت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، العمل على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج "قوة مصر الناعمة"، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت في تنفيذ والمشاركة في فعاليات داخل وخارج مصر بلغت 2132 فاعلية نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن.

ولفتت إلى أن أكاديمية الفنون بروما تلعب دورا مهما للغاية في حضور قوة مصر الناعمة في الخارج، بالإضافة إلى أنها مثلت جسرا بين مصر والثقافة الغربية، وقدمت عبر مكتبتها مشروع مهم تحت عنوان مصر مستمرة في كتابة تاريخها، بالإضافة لمبادرة "إتكلم عربي".

وخلال رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، أشارت إلى أن وزارة الثقافة نفذت 264 فاعلية في جميع المجالات الثقافية ، و28 فاعلية بعدد كبير من دول إفريقية من بينها المغرب والجزائر وتونس وككينيا والسودان والسنغال.

ولفتت إلى أنه تم إصدار20 عنوانا جديدا لعدد مهم من الكتب عن إفريقيا من بينها إفريقيا وتحولات العالم، وصراعات الحرب الباردة في إفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الجمعية الأفريقية: مصر بوابة أفريقيا الشمالية لتحقيق النهضة والتنمية

ننشر تفاصيل افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بأكاديمية الفنون

إيناس عبد الدايم: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بقطاع الثقافة والفنون

وزيرة الثقافة: قوة مصر الناعمة حاضرة عبر 2132 نشاطا متنوعا استفاد منها 253 ألف مواطن

وزيرة الثقافة : معاملة الأفارقة زائري المتاحف الفنية والقومية التابعة للوزارة مثل المصريين

ترشيحاتنا

هل يجوز للزوج المخلوع أن يرد زوجته دون إذنها؟.. الإفتاء تجيب

شاهد.. قطة تنجح في إنقاذ رضيع من الموت | فيديو

محمد نجاتي لـ صدى البلد: تلقيت تهديدات ولن أعتذر عن تصريح الفنان أكبر تأثيرا من الشيوخ ودكاترة الجامعة

حكم إزالة الشعر بالليزر للمرأة في الأماكن الحساسة.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

البرلمان يقيم الحكومة.. 10 وزراء أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل

إزالات وجوبية للمخالفين .. برلماني يوضح التعديلات الجديدة لقانون البناء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور