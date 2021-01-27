ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مجلس جامعة الأزهر يصدّق على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب إجازة نصف العام

الأربعاء 27/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
Advertisements
محمد شحتة

صدق مجلس جامعة الأزهر اليوم الأربعاء في اجتماعه الشهري برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم عقب انتهاء إجازة نصف العام، والتي تنتهي يوم الخميس  18 من فبراير من الشهر المقبل. 

وأوضح رئيس الجامعة أن مدة الامتحانات لن تزيد عن ثلاثة أسابيع، وحسب ظروف كل كلية. 

وشدد مجلس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي من شأنها الحفاظ على صحة جميع منسوبي الجامعة وسلامتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

 كما شدد المجلس على جميع الكليات بالاستعداد التام لإجراء الامتحانات من خلال القيام بعمليات رش جميع القاعات الدراسية وتطهيرها وتعقيمها، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غدا.. تسكين طلاب امتياز وجيد جدا بجامعة الأزهر

الخريطة الزمنية المقترحة لامتحانات وإجازات جامعة الأزهر

تعليق امتحانات البكالوريوس والدراسات العليا بقطاع كليات الطب بجامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية ويطالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة

رئيس جامعة الأزهر: امتحانات الترم الأول 20 فبراير.. وبعض الكليات أعلنت الجداول

ترشيحاتنا

الممبار يتضمن ملايين البكتيريا.. استشارية تغذية: ليس له أي قيمة

شهيد الشهامة.. مقتل شاب علي يد تجار مخدرات في المنوفية

كل يوم لمدة 18 شهرا.. حكاية خادم بلا ضمير هتك عرض طفلة بلا رحمة

تفاصيل الساعات الأخيرة.. الموت يحصد أرواح 5 من أسرة واحدة احترقت شقتهم بالمرج

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور

كيلو الفراخ بـ 14 جنيهاً.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تبرز جمالها على إنستجرام

والد طفلى مرض القناع: الصحة تواصلت معى لعلاجهما.. وعانينا الكثير بسبب مرضهما النادر

نشرة المرأة والصحة.. أضرار الممبار ومخاطر عدم غسله مباشرة فور شرائه.. 5 أطعمة تساعد على رفع جهاز المناعة لمحاربة الفيروس