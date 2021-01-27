مطار القاهرة: وصول وسفر 196 رحلة لنقل 21 ألف راكب

يشهد مطار القاهرة الدولي، علي مدار اليوم الأربعاء ، مغادرة ووصول 21 راكب علي متن 196 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين. ألف





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 وصول 98 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9 آلاف راكب، ومغادرة 98 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها حوالي 12 ألف راكب، وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.













وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



