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حوادث

حقيقة فيديو التعدى على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب"

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت  أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة بين فتاتين بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية ، وظهر خلال المقطع شخص مصطحبًا "كلب" يقوم بالنباح صوبهم.

 بالفحص تبين حدوث تشابك بالأيدى بين كلٍ من (طالبتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة بنها) إثر مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدى ، وتدخل عدد من صديقاتهما للفض بينهما، وتوقف عدد من المارة لإستطلاع الأمر دون تدخل أيًا منهم ، وأثناء ذلك تصادف مرور (أحد الأشخاص) ، وبصحبته كلب يقوم بتربيته ، قام بالنباح صوبهم من مشهد التشابك دون التعدى عليهم ، ولم يرد ثمة بلاغات بهذا الشأن.

 تم إستدعاء سالفى الذكر ، وحضروا بصحبه أهليتهم وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، ونفى الفتيات حدوث أى تعدى عليهم من المتواجدين أثناء المشادة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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