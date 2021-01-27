حقيقة فيديو التعدى على فتيات بالقليوبية باستخدام "كلب"

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا حدوث مشاجرة بين فتاتين بدائرة قسم شرطة بنها بالقليوبية ، وظهر خلال المقطع شخص مصطحبًا "كلب" يقوم بالنباح صوبهم.





بالفحص تبين حدوث تشابك بالأيدى بين كلٍ من (طالبتان – مقيمتان بدائرة قسم شرطة بنها) إثر مزاح بينهما تطور إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدى ، وتدخل عدد من صديقاتهما للفض بينهما، وتوقف عدد من المارة لإستطلاع الأمر دون تدخل أيًا منهم ، وأثناء ذلك تصادف مرور (أحد الأشخاص) ، وبصحبته كلب يقوم بتربيته ، قام بالنباح صوبهم من مشهد التشابك دون التعدى عليهم ، ولم يرد ثمة بلاغات بهذا الشأن.





تم إستدعاء سالفى الذكر ، وحضروا بصحبه أهليتهم وبسؤالهم أيدوا ما سبق ، ونفى الفتيات حدوث أى تعدى عليهم من المتواجدين أثناء المشادة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.