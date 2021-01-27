الغضبان: انطلاق المرحلة الثالثة من اختبارات مسابقة بورسعيد الدولية فى حفظ القرآن

أعلن اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء عن بدء انطلاق فعاليات المرحلة الثالثة من اختبارات ومناقشات مسابقة القرآن الكريم والابتهال الدينى فى دورتها الرابعة.





وأوضح المحافظ، أن المسابقة تضمنت منافسات اختبارات فرع الفتيات من مختلف محافظات مصر وكذلك منافسات المتقدمين من محافظة بورسعيد شباب وفتيات.





و قام بالتحكيم فى المنافسات الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور القارئ عبد الفتاح الطاروطى ، والشيخ محمد رشاد زغلول إمام الجامع الأزهر والدكتور احمد يسرى وجوده محمد منسقا للجنة التحكيم.





وحضر المنافسات الشيخ جمال عواد مدير عام الأوقاف ببورسعيد ، والشيخ أحمد قوطة مدير عام الدعوة، والشيخ عبد القادر مدير الإرشاد الدينى بالمديرية .

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