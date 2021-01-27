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حوادث

ضبط 13492 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.


أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (13492) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13325) شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (167) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (521) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (200) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1077) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.
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