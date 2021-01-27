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رياضة

الجبلاية تجرى 3 تعديلات على لائحة النظام الأساسى.. تفاصيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:22 م
صدى البلد
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يسرى غازى
قررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد إجراء  3 تعديلات على لائحة النظام الأساسى قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

كانت الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر من العام الماضى أنفقت مع اتحاد الكرة على تعديل بعض البنود الخاصة بلائحة النظام الأساسى.

وتضمنت التعديلات على لائحة النظام الأساسى للجبلاية بند التجنيد فى شروط الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة،

 حيث جرى التنسيق بين الجمعية العمومية والجبلاية من أجل إجراء تعديل على بند التجنيد وان يكون المرشح قد تم إعفاءه نهائيا.

وشمل التعديل الثانى عدد أعضاء الجمعية العمومية حيث تم التوافق مع الجمعية العمومية على أن تتضمن اللائحه عبارة 134 ناديا على الأقل.

فيما تقرر التعديل الثالث أن يكون خاص ببند الـ8 سنوات وألا يتم تطبيقه فى قادم الايام بأثر رجعى.
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