طبيب الأهلي: أشعة محمد هاني مطمئنة.. ويحتاج 5 أيام للتعافي

اكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد هاني لاعب الفريق أجرى أشعة سونار اليوم للاطمنان على إصابته في العضلة الخلفية.





وقال إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي يستمر خمس أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.





وأوضح أن حالة اللاعب جيدة جدا وسيكون متواجدا في قائمة مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.





وتطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.