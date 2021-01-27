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تعليم

جنوب الوادي تقرر عودة طلابها للمدن الجامعية اعتبارًا من 16 فبراير القادم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:17 م
جامعة جنوب الوادى
جامعة جنوب الوادى
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يوسف رجب

أصدر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارًا بعودة طلاب الجامعة إلى المدن الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16/ 2 / 2021 وذلك قبل بدء الامتحانات، حتى يتمكن طلاب المحافظات البعيدة من التواجد أثناء فترة الامتحانات.


كما قرر غرباوى، استمرار تخفيض أعداد العاملين بالجامعة"قسم التعليم والذين تسمح طبيعة وظائفهم بالإدارات المختلفة بالتغيب وذلك بالتناوب فيما بينهم بنسبة 50% بما لا يؤثر على سير العملية التعليمية وذلك حتى الثلاثاء الموافق 16فبراير 2021.


و أشار غرباوى، إلى أن ذلك يأتى في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء و المجلس الأعلى للجامعات بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة لحماية الموطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


و أضاف رئيس الجامعة، بأن هناك إجراءات احترازية مشددة سوف يتم اتخاذها بالمدن الجامعية و داخل الجامعة حفاظًا على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات والتشديد على الطلاب بالالتزام بهذه الاجراءات.


و أوضح غرباوى، بأن الجامعة تتخذ أقصى درجات الحذر و الحيطة لتجنيب أبنائها الطلاب، أى مخاطر تنتج عن فيروس كورونا المستجد.


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