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رياضة

بعد تعادل الأهلي وبيراميدز.. هل يعود الزمالك لصدارة الدورى؟.. فيديو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:24 م
صدى البلد
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ميرنا محمود- أشرف العمدة
حسم التعادل السلبي مواجهة الأهلي وبيراميدز، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «الدفاع الجوي»، في إطار مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021.

ورصدت عدسة "صدى البلد" فى جولة ميدانية آراء عدد من جماهير كرة القدم  حول امكانية  استغلال فريق الزمالك  لصدارة الدوري بعد التعادل السلبي لفريق الاهلي امام بيراميدز  .

فى البداية قال "اسماعيل جاد" أحد مشجعي نادي الزمالك فرصة كبيرة  للزمالك و لن نقبل بغير الصدارة وواثقين في وحوش لاعبي الزمالك .

وأكد " رمضان الجمال" الزمالك فريق ضعيف و لو كسب مرة هيقع مرتين ، والأهلي هو ممثل مصر في تلك البطولة، و سيكون خير مثال في المباريات القادمة .

وأشار "هانى عبد الله" اداء الاهلي لم يكن سئ و كان في  ركلة جزاء واضحة لا تحتاج لأي كلام،و لكن كان حظهم سئ و هيعوضوا في القادم .

وأضاف "اسلام ايمن" علي الرغم من وقوع  الأهلي في فخ التعادل السلبي للمرة الثالثة بالدوري هذا الموسم، الا ان لم يكن اللعب سئ و المشوار طويل وسيواصل الاهلي  بكل قوة  كعادتة .


ويستعد الأهلي للسفر إلى قطر الجمعة المقبل، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث يستهل الفريق مشواره بالمونديال أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.

ويلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، في الجولة العاشرة لمنافسات الدوري الممتاز.
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