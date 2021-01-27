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برلمان

رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة الثقافة للجان النوعية لدراسته

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:37 م
المستشار حنفي الجبالي
المستشار حنفي الجبالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل

أحال المستشار حنفي الجبالي بيان وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم للجان المعنية لدراسته و اعداد تقرير حوله لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان جاء ذلك بعد أن القت الوزيرة بيان الموقف التنففيذي من أداء الوزارة.

وقالت وزيرة الثقافة د. ايناس عبد الدايم أن هناك نظرة تشاؤمية تجاه وضع قصور الثقافة جاء ذلك تعليقا منها على انتقادات النواب لعدم وجود قصور ثقافة في دوائرهم.

وأضافت وزيرة الثقافة : " نقوم  بمجهود غير عادي في ظل وجود قصور آيلة للسقوط  ولا يمكن لأي مسئول أن يفتح مكان مغلق بدون قرار من الحماية المدنية".

وتابعت:" درسنا الأمر مع وزارتي التخطيط و المالية لزيادة الموازنات ، بما يحقق الهدف من تطوير المراكز الثقافية" ، قائلة : " لا يمكن بدء أي مشروع بدون موافقة وزارة التخطيط ".
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