وزيرة البيئة: شن حملات موسعة لمراقبة صرف المنشآت بالنيل والبحيرات

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد: "إننا نسعى للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الوفاء بالقسم الذي تعاهدنا عليه جميعًا أنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات، والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على امتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان، بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلًا عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياه بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية، وذلك بنسبة 100% من المستهدف".









وأضافت "فؤاد"، خلال كلمتها فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، أنه تنفيذا للتكليف الرئاسي بإعادة تأهيل البحيرات المصرية، فقد تم خفض أحمال التلوث من الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة بمقدار 91 طنا في كل عام، من خلال تقديم 25 مليون جنيه لتنفيذ خطط الإصحاح البيئي اللازمة لثلاث منشآت صناعية (شركة مصر للزيوت والصابون، شركة قهـا للأغذية المحفوظـة، شركة الدقهلية للغزل والنسيج)، وذلك بمحافظات الشرقية، والدقهلية.









وأوضحت وزيرة البيئة أنه تمت ولأول مرة منذ 10 سنوات الموافقة على خطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس (بإجمالي 12 موقعا لـ 9 شركات)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي لشركتين ووقف الصرف نهائيًا علي البيئة البحرية، وجار تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لـ7 شركات أخرى، والتي ستنتهي بنهاية عام 2021.









وأشارت "فؤاد" إلى أن الوزارة شنت 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كل من نهر النيل، والبحيرات الشمالية، ومصرف بحر البقر، وخليج السويس، وخليج أبوقير بإجمالي 247 منشأة صناعية ، بالإضافة إلى 256 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تمت مراقبتها جميعًا من الناحية البيئية، فضلا عن أن الوزارة سارعت فى الاستجابة والتصدي لـ 93 بلاغا عن حوادث التلوث البحري، من خلال غرفة العمليات المركزية، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.