بـ لوك جديد.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

شاركت الإعلامية أسما شريف منير ، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولوك جديد يكشف جمالها.





وظهرت بها أسما شريف منير ، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الأبيض ليبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت حقيبة يد باللون الجملي الجذاب.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون البيج الأنيق.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال ظهورها.



