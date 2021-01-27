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مرأة

بـ لوك جديد.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 05:01 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
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نهى هجرس
شاركت الإعلامية أسما شريف منير، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ولوك جديد يكشف جمالها.

وظهرت بها أسما شريف منير، ببلوفر أنيق وجذاب باللون الأبيض ليبرز عن جمالها واناقتها، ووضعت حقيبة يد باللون الجملي الجذاب.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون البيج الأنيق.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع الآيلاينر الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون البني اللامع الذى يبرز جمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة .
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