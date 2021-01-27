طريقة عمل سمبوسك البيتزا.. خطوة بخطوة

تعد السمبوسك من المقبلات المميزة، والتي تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف، كما يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن تقديمها بالعديد من الحشوات المختلفة واللذيذة.
وإليكم طريقة عمل سمبوسك البيتزا للشيف غادة التلي..
مقادير سمبوسك بيتزا
عجينة سمبوسك
صلصة بيتزا
سوسيس
فلفل أخضر
زيتون أسود
زعتر
جبنة موتزاريلا
مشروم
زيت
طريقة تحضير سمبوسك بيتزا
* تخلط جميع المكونات مع الزعتر وملعقة من صلصة البيتزا
* تفرد 2 شريحة من السمبوسك على شكل +
* تطوى السمبوسك من جميع الجهات
* تقلى في زيت غزير وساخن
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